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  26 марта 2021
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Президент Франции заявил о новом типе мировой войны из-за вакцин

CentralAsia (CA) -  Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза, сообщает РИА Новости.

По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Он считает, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

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