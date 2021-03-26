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  26 марта 2021
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В России студент из Туркменистана получил 6 лет тюрьмы, за попытку убийства ухажёра сестры

CentralAsia (TM) -  Псковский студент из Туркменистана попытался убить ухажёра сестры. Как сообщает пресс-служба судов Псковской области, 24 марта молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Сообщается, что студент псковского вуза ГУ, гражданин Туркменистана узнал, что его сестра вопреки национальным традициям и втайне от него поддерживает отношения с его соотечественником, который также учится в ПсковГУ. 1 января он принял решение убить ухажёра. Ночью он встретился с ним в парке в Пскове и трижды ударил молодого человека ножом. Несмотря на полученные ранения, потерпевший попытался убежать, но подсудимый догнал его на улице Красных Партизан, где попытался довести задуманное до конца. Однако ему помешали родственницы потерпевшего.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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