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  26 марта 2021
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Владелец застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза извинился
Предыстория: Крупный контейнеровоз застрял на Суэцком канале и образовал затор из сотен судов (видео)

CentralAsia (CA) -  Японская компания Shoei Kisen, владеющая застрявшим в Суэцком канале судном, извинилась за «причиненное серьезное беспокойство».

В компании заявили, что продолжают делать все возможное для того, чтобы снять судно с мели, и найти решение сложившейся ситуации. «Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые планируют отправиться в плавание, и судам, которые находились в Суэцком канале в момент аварии», - говорится в сообщении.

Контейнеровоз Ever Given, находящийся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Нидерланды. Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.

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