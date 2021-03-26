Владелец застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза извинился

CentralAsia (CA) - Японская компания Shoei Kisen, владеющая застрявшим в Суэцком канале судном, извинилась за «причиненное серьезное беспокойство».



В компании заявили, что продолжают делать все возможное для того, чтобы снять судно с мели, и найти решение сложившейся ситуации. «Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые планируют отправиться в плавание, и судам, которые находились в Суэцком канале в момент аварии», - говорится в сообщении.



Контейнеровоз Ever Given, находящийся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Нидерланды. Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.

