Премьер-министр Кыргызстана встретился с представителями кыргызской диаспоры Джизакского района

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан встретился в городе Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры, которые проживают в селе Манас Джизакского района Республики Узбекистан. Об этом сообщает Правительственный портал Кыргызской Республики.

Премьер-министр выразил благодарность соотечественникам, проживающим в Республике Узбекистан за бережное сохранение культуры и традиций кыргызского народа.

«Я рад нашей встрече и возможностью передать слова приветствия от имени Президента Кыргызской Республики. К сожалению, из-за загруженной программы мы не успели приехать в село, но я рад слышать, что у вас все хорошо и вы довольны жизнью тут. Хочу выразить благодарность руководству Республики Узбекистан, которое уделяет большое внимание развитию и благоустройству села, где проживают этнические кыргызы», - сказал Улукбек Марипов.

Представитель диаспоры отметил, что в настоящее время в Республике Узбекистан проживают более 300 тысяч человек этнических кыргызов.

«Село Манас, наиболее удаленный от центра населенный пункт района, появилось в 60-х годах прошлого века. Сегодня в нем проживает более 6,5 тысяч человек. Мы очень рады личной встрече и возможности свободно поговорить. Мы живем в достатке, для нас созданы все условия. Всего в Республике Узбекистан функционируют 55 общеобразовательных кыргызских школ, из которых 14 полностью кыргызскоязычные. Мы очень надеемся, что по итогам визита главы государства в Республику Узбекистан будет активизированы переговоры по завершению делимитации и демаркации межгосударственной границы», - сказал Рахматулла Джаббанов.

Премьер-министр выслушал пожелания кыргызской диаспоры и ответил на интересующие вопросы.

В ходе встречи было отмечено, что в рамках дней культуры Республики Узбекистан в Кыргызской Республике участники художественного ансамбля песни и пляски «Маржан» села Манас Жизакской области Республики Узбекистан смогут приехать на историческую родину, в Кыргызскую Республику.

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов 25 марта прибыл в город Ташкент для участия в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.