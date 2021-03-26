В Нур-Султане в апреле начнется вакцинация

CentralAsia (KZ) - Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал, что добровольная вакцинация жителей столицы Казахстана начнется со второй половины апреля, сообщает Tengrinews.kz.

«Вакцина будет бесплатной, она будет проводиться организованно, через поликлиники, будем стараться приглашать сами. Возможно, мы будем вводить мобильные вакцинационные группы в общественных местах, рассматривается данный вопрос. Как установится более устойчивая плюсовая температура, мы установим, может быть, на улице и в крупных торговых домах. Это тоже возможно. Как погода установится», - сказал Муратов.

Он сообщил, что в столице планируется привить 647 тысяч человек. Это 60% населения города.

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