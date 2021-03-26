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  26 марта 2021
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Премьер-министр Кыргызстана ознакомился с промышленными предприятиями Ташкента
Продолжение: Премьер Марипов встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспорыПредыстория: Премьер Марипов с рабочей поездкой прибыл в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Правительственная делегация Кыргызской Республики в рамках визита посетила действующее в городе Ташкенте совместное предприятие «Crafers», сообщил правительственный портал Узбекистана.

На фабрике, оснащенной современным оборудованием, производят более 150 видов кондитерской продукции. Продукция предприятия экспортируется в Афганистан, Россию, Республику Корея, Армению, страны Прибалтики.

В тот же день Улукбек Марипов в ходе посещения современных, соответствующих международным требованиям промышленных предприятий столицы ознакомился с деятельностью ООО «ARDENT FOODS» («NMEDOV»), «Gold Moon Tashkent», «Real Teks Tashkent», «Orient Ceramic».

Делегация во главе с Улукбеком Мариповым 26 марта примет участие в очередном заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым 25 марта прибыла в Ташкент для участия в заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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