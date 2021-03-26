У женщин может быть больше побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, - ученые

CentralAsia (CA) - Случаи редкого тромбоза вен головного мозга, которые привели к тому, что некоторые страны остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, касались в основном женщин. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.



По словам эксперт по гендерной медицине из Медицинского университета Инсбрука Маргарет Хохляйтнер, обычно тромбозы возникают у женщин чаще, чем у мужчин.



Предполагается, что в этом играют роль гормоны и особенно гормональные колебания, которым женщины подвержены в большей степени, чем мужчины. Также прием противозачаточных препаратов повышает риск тромбозов особенно в комбинации с курением. Что касается тромбоза венозных синусов, то от него также страдают именно молодые женщины, уточняет автор.



Исследователи изучают редкое сочетание тромбоза вен головного мозга с сильным сокращением числа тромбоцитов, что исследователи связывают с неправильной иммунной реакцией.



«В настоящий момент представляется, что подобная редкая комбинация возникает скорее у женщин в возрасте от 20 до 55 лет», - говорит гематолог Сабина Айхингер-Хазенауэр из Медицинского университета Вены.



Однако, по ее словам, речь может идти и о статистическом искажении, так как в настоящее время вакцинируются молодые люди медицинских профессий и сфер образования, где преобладают женщины, а использование вакцины AstraZeneca пока не рекомендуется для людей старше 65 лет.



Как у молодых людей, так и у женщин иммунная защита, как правило, сильнее. В преклонном возрасте женщины больше защищены и могут справиться даже с тяжелыми заболеваниями, в то время как мужчины чаще от них умирают. Это связано с защитной функцией женских половых гормонов, например, эстрогена, но также связано с укрепляющими иммунную систему генами в имеющихся у женщин двух Х-хромосомах.



С другой стороны, из-за более интенсивного иммунного ответа у женщин чаще и более явно проявляются побочные эффекты, как показали исследования многих вакцин, например, против гриппа. Более сильная реакция приводит к тому, что среди людей, имеющих аутоиммунные заболевания, доля женщин составляет до 80%. Кроме того, у женщин чаще встречаются тяжелые аллергические реакции на прививки, например, анафилактический шок.



При этом ученые заявили, что о половых отличиях в побочных действиях вакцин от коронавируса нет никаких данных. Первые данные после 13,7 млн прививок опубликовал в феврале Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно этим данным, 79% сообщений о (обычных) побочных эффектах поступило от женщин, доля которых среди всех подвергшихся вакцинации составляла 61%. Но, помимо биологических причин, это также может быть связано с тем, что при одинаковых симптомах женщины чаще сообщают о побочных эффектах, чем мужчины, отмечает эксперт по гендерной медицине Хохляйтнер.



«Во всяком случае прошлые исследования показали, что тот же эффект достигается у женщин и при меньшей дозировке вакцины. Фармацевтическим компаниям следует разработать разные дозировки вакцины для женщин и мужчин», - заключила Хохляйтнер.

