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  26 марта 2021
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Вокруг контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале, начали углублять дно
Предыстория: Крупный контейнеровоз застрял на Суэцком канале и образовал затор из сотен судов (видео)

CentralAsia (CA) -  Вокруг 400-метрового контейнеровоза «Evergreen», который сел на мель в Суэцом канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно.

Как сообщает ВВС, вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.

Работы по углублению дна по периметру контейнервоза проводят два земснаряда. В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.

Как стало известно, попытка снять судно с мели, предпринятая в четверг, провалилась. Операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.

«Evergreen» перегородил Суэцкий канал 23 марта, в результате чего образовалась огромная пробка из других судов. На данный момент по обе стороны канала скопились около 150 судов.

По Суэцкому каналу проходит 12% мировых грузоперевозок. Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занимать у судов на две недели дольше.

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