Вокруг контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале, начали углублять дно

CentralAsia (CA) - Вокруг 400-метрового контейнеровоза «Evergreen», который сел на мель в Суэцом канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно.



Как сообщает ВВС, вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.



Работы по углублению дна по периметру контейнервоза проводят два земснаряда. В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.



Как стало известно, попытка снять судно с мели, предпринятая в четверг, провалилась. Операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.



«Evergreen» перегородил Суэцкий канал 23 марта, в результате чего образовалась огромная пробка из других судов. На данный момент по обе стороны канала скопились около 150 судов.



По Суэцкому каналу проходит 12% мировых грузоперевозок. Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занимать у судов на две недели дольше.