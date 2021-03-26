Вокруг контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале, начали углублять дно

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- 14:12, 26 марта 2021
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|Предыстория: Крупный контейнеровоз застрял на Суэцком канале и образовал затор из сотен судов (видео)
CentralAsia (CA) - Вокруг 400-метрового контейнеровоза «Evergreen», который сел на мель в Суэцом канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно.
Как сообщает ВВС, вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.
Работы по углублению дна по периметру контейнервоза проводят два земснаряда. В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.
Как стало известно, попытка снять судно с мели, предпринятая в четверг, провалилась. Операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.
«Evergreen» перегородил Суэцкий канал 23 марта, в результате чего образовалась огромная пробка из других судов. На данный момент по обе стороны канала скопились около 150 судов.
По Суэцкому каналу проходит 12% мировых грузоперевозок. Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занимать у судов на две недели дольше.