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  26 марта 2021
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В России число зараженных коронавирусом превысило 4,5 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 9167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1176 (12,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 501 859 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 337 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 485 720 человек.

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