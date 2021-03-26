В России число зараженных коронавирусом превысило 4,5 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 9167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1176 (12,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 501 859 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 337 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 485 720 человек.