Число жертв коронавируса в России превысило 97 тысяч

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 405 человек, передает оперативный штаб.



Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 36.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 97 017 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 485 720 пациентов.

