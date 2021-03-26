700 женщин обвиняют американского акушера-гинеколога в домогательстве

CentralAsia (CA) - Университет Южной Калифорнии согласился выплатить в общей сложности 852 миллиона долларов более чем 700 женщинам, которые обвинили университетского акушера в домогательстве.



Как пишут американские СМИ, акушер Джордж Тиндалл проработал в университете более 30 лет.



В 2018 году СМИ писали, что 500 пациенток обвиняют гинеколога в домогательствах.



Женщины заявили, что Тиндалл домогался их во время осмотров, однако руководство университета долгие годы не обращало внимания на жалобы студенток и медсестер, работавших с врачом.

