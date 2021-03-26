Между Монголией и Венгрией будет расширяться сотрудничество в области истории, культуры и археологии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Б.Батцэцэг вчера приняла чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Монголии Борбалу Обрусански и обменялась мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству.

Во время встречи министр проинформировала ее о процессе вакцинации в стране, целях и деятельности правительства, а также о его мерах по борьбе с пандемией. Кроме того, она подчеркнула, что правительство Монголии уделяет особое внимание своевременной реализации проекта по обновлению «Биокомбината».

Стороны затронули вопросы расширения сотрудничества в области культуры, в частности, в киноиндустрии, истории, археологии и культурном наследии.

Также обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также взаимной поддержки на выборах в международных организациях.





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