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  26 марта 2021
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Между Монголией и Венгрией будет расширяться сотрудничество в области истории, культуры и археологии

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Б.Батцэцэг вчера приняла чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Монголии Борбалу Обрусански и обменялась мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству.

Во время встречи министр проинформировала ее о процессе вакцинации в стране, целях и деятельности правительства, а также о его мерах по борьбе с пандемией. Кроме того, она подчеркнула, что правительство Монголии уделяет особое внимание своевременной реализации проекта по обновлению «Биокомбината».

Стороны затронули вопросы расширения сотрудничества в области культуры, в частности, в киноиндустрии, истории, археологии и культурном наследии.

Также обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также взаимной поддержки на выборах в международных организациях.


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