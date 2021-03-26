В Узбекистане начались продажи автомобилей KIA местной сборки

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 25 марта стартовали продажи автомобилей KIA, произведенных локально – в Свободной экономической зоне Джизак на заводе ADM-Jizzakh.

Еще в ноябре 2020 года на этом предприятии была организована сборка компактных кроссоверов KIA Seltos и бизнес-седанов K5, а теперь в новом дилерском центре KIA Motors Sergeli представители корейской компании вручили ключи первым покупателям этих автомобилей.

«Для узбекского рынка запуск абсолютно нового частного автопроизводства – это не просто коммерческое событие, а результат проводимых экономических реформ и создания новых условий как для инвесторов, так и для конечных потребителей, - отметил генеральный директор компании Roodell (дистрибьютор KIA в Узбекистане) Данияр Давлетияров. Мы с уверенностью можем сказать, что в стране действительно началась новая веха автомобильной истории, связанная с производством и выходом на узбекский рынок сразу нескольких глобальных автомобильных брендов...».

«Мы видим большой потенциал рынка стран СНГ и растущий интерес к автомобилям KIA в этом регионе, - говорит управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль. - Участие в создании производственной линии на заводе в СЭЗ Джизак стало одним из первых крупных проектов KIA Motors Russia & CIS в качестве региональной штаб-квартиры бренда».