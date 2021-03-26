[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стоимость проезда по платным автодорогам в Узбекистане составит от $1 до $20

CentralAsia (UZ) -  По приблизительным расчётам, стоимость проезда по платным дорогам в Узбекистане будет варьироваться от $1 до $20 в зависимости от конкретной дороги и типа транспорта, сообщили местные СМИ.

Представитель Агентства развития государственно-частного партнёрства сообщил о стоимости платных автомобильных дорог в Узбекистане, в ходе заседания пресс-клуба УзЛиДеП.

По платной дороге автомобили смогут двигаться с максимальной скоростью 150 км/ч.

По приблизительным расчётам, для легковых машин:

Ташкент-Андижан – около $5;
Ташкент-Ангрен – $1,7;
Ташкент – Коканд – $1-2.

Для грузовых автомобилей установлены более высокие цены:

Ташкент-Андижан – $20.

По данным агентства, автомобиль, движущийся со скоростью 150 км/ч по трассе Ташкент-Самарканд, прибудет в пункт назначения за 2 часа.

На трассе Ташкент-Андижан в районе перевала Камчик установлена максимальная скорость 60-70 км/ч. На остальной части трассы автомобиль сможет передвигаться со скоростью 150 км/ч.

print
  • В Туркменистане стартует посевная хлопчатника
  • Монголия стремится войти в пятерку стран с наибольшим количеством вакцинированных в течение 100 дней
  • В Нур-Султане в апреле начнется вакцинация


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com