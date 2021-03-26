Стоимость проезда по платным автодорогам в Узбекистане составит от $1 до $20

CentralAsia (UZ) - По приблизительным расчётам, стоимость проезда по платным дорогам в Узбекистане будет варьироваться от $1 до $20 в зависимости от конкретной дороги и типа транспорта, сообщили местные СМИ.



Представитель Агентства развития государственно-частного партнёрства сообщил о стоимости платных автомобильных дорог в Узбекистане, в ходе заседания пресс-клуба УзЛиДеП.

По платной дороге автомобили смогут двигаться с максимальной скоростью 150 км/ч.

По приблизительным расчётам, для легковых машин:

Ташкент-Андижан – около $5;

Ташкент-Ангрен – $1,7;

Ташкент – Коканд – $1-2.

Для грузовых автомобилей установлены более высокие цены:

Ташкент-Андижан – $20.

По данным агентства, автомобиль, движущийся со скоростью 150 км/ч по трассе Ташкент-Самарканд, прибудет в пункт назначения за 2 часа.

На трассе Ташкент-Андижан в районе перевала Камчик установлена максимальная скорость 60-70 км/ч. На остальной части трассы автомобиль сможет передвигаться со скоростью 150 км/ч.