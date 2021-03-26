В Иране этнические туркмены устроили акции протеста из-за педофила

CentralAsia (TM) - В городе Гомбеде-Кавус на севере Ирана, где в основном проживают этнические туркмены, прошли массовые протесты из-за безнаказанности мужчины, обвиняемого в педофилии. Об этом 26 марта сообщает «Азатлык».

55-летнего мужчину обвинили в надругательстве над девочками семи и восьми лет. Мужчина, как сообщили «Азатлыку» местные жители, является этническим иранцем, а девочки — туркменками. С 22 марта жители Гонбад Кавуса приходили к зданию суда и требовали наказать мужчину. 23 марта их начали разгонять силы безопасности, а 24 марта несколько участников акций протеста были задержаны. Однако, как стало известно «Азатлыку», задержали и предполагаемого педофила.

Случившееся прокомментировал глава Корпуса стражей исламской революции провинции Голестан. Он заявил, что любые попытки устроить беспорядки будут немедленно пресекаться.