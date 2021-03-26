Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить прямые авиарейсы из крупных городов Турции в Фергану, сообщили в пресс-службе администрации Ферганской области.

Как сообщается, рабочая группа из числа турецких специалистов во главе с генеральным директором представительства турецкой авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом прибыла в Фергану, чтобы осмотреть международный аэропорт Ферганы и ознакомиться на месте с существующей инфраструктурой и системой безопасности.

Гостей встретили директор аэропорта Тимур Халилов и должностные лица хокимията области. Им была представлена информация об экономическом и пассажирском потенциале региона, а также о направлениях сотрудничества с Турцией.

В ходе встречи отдельно были обсуждены вопросы наземного обслуживания воздушных судов.

Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о начале выполнения нового регулярного рейса по маршруту Фергана - Стамбул - Фергана. как отмечалось, начиная с 3 апреля, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам.

