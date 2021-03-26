Бердымухамедов запустил шесть современных теплиц в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 25 марта принял участие в торжественной церемонии открытия современного тепличного комплекса, возведённого в Каахкинском этрапе Ахалского велаята и пополнившего производственную инфраструктуру отечественного АПК. Посредством цифровой системы глава государства дал старт вводу в эксплуатацию ещё пяти новых теплиц, построенных в регионах страны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Вертолёт президента Туркменистана приземлился на специальной площадке возле тепличного комплекса, построенного членом СППТ – хозяйственным обществом «Oguz ýol» на территории дайханского объединения имени Г.Атабаева.

Перерезав в торжественной обстановке на территорию комплекса, предназначенного для выращивания томатов, а также других видов овощей, символическую ленту, Президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к собравшимся с приветственной речью.

«Сегодня мы торжественно открываем и сдаём в эксплуатацию сразу шесть оснащённых современными технологиями теплиц в велаятах, где будет выращиваться овощная продукция», – сказал Бердымухамедов.

Эти профильные объекты построены в Каахкинском этрапе и этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, в городе Туркменбаши Балканского велаята, в этрапе Гёроглы Дашогузского велаята, Чарджевском этрапе Лебапского велаята и Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята. Их общая площадь составляет 35 гектаров.

Теплицы, возведённые членами Союза промышленников и предпринимателей страны и оснащённые новейшими технологиями и водосберегающими системами, рассчитаны на производство 8 тысяч 750 тонн овощной продукции в год. С их вводом в действие создается около 400 новых рабочих мест, отметил лидер нации.