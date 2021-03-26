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  26 марта 2021
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В Ташкенте из-за выявления коронавируса ещё два вуза перешли на онлайн-обучение

CentralAsia (UZ) -  Студенты Ташкентского финансового института, а также государственной консерватории Узбекистана переходят на онлайн-обучение. Дистанционный формат продлится с 26 марта по 8 апреля, сообщили в администрации учебных заведений.

Причиной перехода на онлайн-обучение государственной консерватории стало выявление коронавируса у четырех педагогов и одного студента. На данный момент заболевшие находятся дома под наблюдением врачей. Подчеркивается, что для обучения студентов в дистанционном формате созданы все условия, лекции будут проводиться в Zoom по расписанию.

При этом сообщение о переходе Ташкентского финансового института на онлайн формат, связывают прежде всего с предотвращением распространения коронавируса среди студентов. О заболевших COVID-19 студентах в администрации учебного заведения объявлено не было.

Подчеркивается, что двухнедельное дистанционное обучение будет только для студентов. А все сотрудники, профессора и преподаватели продолжат работу в соответствии с правилами карантина.

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