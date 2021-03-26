Остров Пхукет с 1 июля начнет принимать вакцинированных туристов без карантина

CentralAsia (CA) - Власти Таиланда приняли решение открыть остров Пхукет для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля, карантин им соблюдать не потребуется.



Как пишет «Интерфакс», при вакцинации 70% жителей острова будет получен коллективный иммунитет, и иностранцы с прививками смогут отдыхать на острове без соблюдения карантина.



При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, COVID-паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.



Кроме того, с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну: с 14 до 10 дней, для вакцинированных - до семи дней. Прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

