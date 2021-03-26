[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спрос на авиабилеты из Узбекистана в Россию вырос на 165%

CentralAsia (UZ) -  С открытием с 1 апреля авиасообщения между Узбекистаном и Россией агрегаторы для поиска билетов сообщают о высоком спросе на двусторонние рейсы.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля возобновляется авиасообщение с Россией. На первом этапе будет только одно направление — Москва-Ташкент один раз в неделю.

Сразу после объявления спрос на перелёты из Узбекистана в Россию вырос на 165%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса аviasales.uz.

Спрос по обратному направлению (из России в Узбекистан) увеличился на 92%.

Отмечается, что авиабилеты уже доступны как на сайтах авиакомпаний, так и на площадках агрегаторов. Стоят от $300 и выше в одну сторону в зависимости от класса и даты.

print
  • На утро 25 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1105 человек
  • В Узбекистане назвали причину обрушения дороги, ведущей на горнолыжный курорт «Амирсой»
  • Туркменский активист, попросивший у Путина убежища, депортирован из России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com