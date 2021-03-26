Спрос на авиабилеты из Узбекистана в Россию вырос на 165%

CentralAsia (UZ) - С открытием с 1 апреля авиасообщения между Узбекистаном и Россией агрегаторы для поиска билетов сообщают о высоком спросе на двусторонние рейсы.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля возобновляется авиасообщение с Россией. На первом этапе будет только одно направление — Москва-Ташкент один раз в неделю.

Сразу после объявления спрос на перелёты из Узбекистана в Россию вырос на 165%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса аviasales.uz.

Спрос по обратному направлению (из России в Узбекистан) увеличился на 92%.

Отмечается, что авиабилеты уже доступны как на сайтах авиакомпаний, так и на площадках агрегаторов. Стоят от $300 и выше в одну сторону в зависимости от класса и даты.