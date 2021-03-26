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  26 марта 2021
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BioNTech и Pfizer начали испытания вакцины от COVID на детях

CentralAsia (CA) -  Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях. Об этом сообщает DW.

«Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний», - заявил представитель компании Pfizer.

В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной группе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

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