Узбекистанцам для полёта в Россию необходимо иметь основания для въезда, - посольство РФ

CentralAsia (UZ) - На фоне сообщений оперативного штаба Узбекистана по борьбе с распространением коронавируса о том, что с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Ташкентом, в российском посольстве внесли уточнения по этому поводу.



По информации штаба, предварительно будет выполняться один регулярный рейс в неделю между Москвой и Ташкентом.

Как сообщили в консульском отделе посольства России в Узбекистане, этим рейсом смогут воспользоваться узбекистанцы и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учёта ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России от 16 марта 2020 года.

Информация об авиаперевозчиках и датах выполнения рейсов будет опубликована после договоренности авиационных властей двух стран.

«Остальные рейсы, которые будут летать по маршруту «Ташкент – Москва», останутся чартерными. Для покупки билетов остаётся обязательным наличие оснований для въезда в Россию иностранцев в соответствии с вышеуказанным распоряжением»,- отметили в посольстве.