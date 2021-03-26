[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистанцам для полёта в Россию необходимо иметь основания для въезда, - посольство РФ
Продолжение: Спрос на авиабилеты из Узбекистана в Россию вырос на 165%Предыстория: С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Узбекистаном

CentralAsia (UZ) -  На фоне сообщений оперативного штаба Узбекистана по борьбе с распространением коронавируса о том, что с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Ташкентом, в российском посольстве внесли уточнения по этому поводу.

По информации штаба, предварительно будет выполняться один регулярный рейс в неделю между Москвой и Ташкентом.

Как сообщили в консульском отделе посольства России в Узбекистане, этим рейсом смогут воспользоваться узбекистанцы и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учёта ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России от 16 марта 2020 года.

Информация об авиаперевозчиках и датах выполнения рейсов будет опубликована после договоренности авиационных властей двух стран.

«Остальные рейсы, которые будут летать по маршруту «Ташкент – Москва», останутся чартерными. Для покупки билетов остаётся обязательным наличие оснований для въезда в Россию иностранцев в соответствии с вышеуказанным распоряжением»,- отметили в посольстве.

Новости по теме:

print
  • Первая партия вакцины Pfizer от коронавируса прибыла в Монголии
  • За сутки в Узбекистане выявили 144 случая коронавируса
  • Теперь спорных участков на кыргызско-узбекской границе не будет, - глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com