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  26 марта 2021
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США открывают“Американский уголок” в городе Карши

CentralAsia (UZ) -  Посольство США в Ташкенте в партнерстве с Министерством народного образования Узбекистана официально открыло “Американский уголок” в здании общественного центра “Баркамол Авлод” в городе Карши. На церемонии открытия с приветственным словом выступили заместитель министра народного образования Рустам Каримджанов и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

В своем выступлении на церемонии открытия посол Розенблюм сказал: «Мы
надеемся, что открытие Американского уголка в Карши станет важной вехой в укреплении отношений не только между правительствами, но и между народами наших двух стран».

Американский уголок в Карши станет первым центром за пределами столицы, который будет предоставлять доступ к таким же ресурсам, которые предоставляются Американским центром при посольстве США в Ташкенте и «Окном в Америку» при Национальной библиотеке Узбекистана.

Американский уголок в Карши войдет в сеть из более чем 600 открытых культурных центров, поддерживаемых правительством США. Такие американские центры, расположенные более чем в 140 странах, служат для развития мировых связей с Соединенными Штатами. Создаваемые по образцу современных американских библиотек с соответствующим технологическим оборудованием, эти центры ежегодно принимают миллионы посетителей и знакомят их с американской культурой и ценностями, и предоставляют бесплатный доступ к американским книгам, фильмам и программам на английском языке.

«Американский уголок» в Карши будет способствовать изучению английского языка через программы с участием носителей языка, а также предоставит доступ к печатным и цифровым англоязычным ресурсам, отметили в посольстве США в Ташкенте.

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