Теперь спорных участков на кыргызско-узбекской границе не будет, - глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев

CentralAsia (UZ) - Теперь спорных участков на кыргызско-узбекской границе не будет, сказал 26 марта на пресс-конференции в правительстве председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ташиев озвучил итоги поездки в Ташкент правительственной делегации по делимитации и демаркации границ.

«Мы с узбекскими коллегами пришли к обоюдному согласию. Никаких проигравших или выигравших сторон нет. Это все благодаря встречи президента Кыргызстана с президентом Узбекистана. Они достигли данной договорённости», - сообщил Ташиев.

Кыргызстан и Узбекистан договорились с 1 апреля 2021 года открыть пункты пропуска «Кайтпас», «Отукчу» для передвижения лиц, транспорта и микроавтобусов до 20 посадочных мест в Сох.

Также стороны договорились привести в порядок и восстановить пункты пропуска «Кара-Суу», «Бегабад», «Ынтымак», «Кен-Сай», «Сейдикум». «Ремонт будет осуществляться узбекской стороной. Почему, я объясню позже», - сказал Ташиев.

По мере готовности стороны обязуются открыть пункты пропуска «Кара-Суу», «Бегабад», «Ынтымак», «Кен-сай», «Сейдикум».

Ташиев рассказал, что стороны согласились провести описание прохождения проектной линии на участке Кепмир-Абадского (Андижанского) водохранилища под 900 горизонтали от пограничной точки №312 до пограничной точки №312/3, оставляя плотину на территории Узбекистана при условии:

- заключения межправительственного соглашения о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища, предусматривающего его заполнения не выше 900 горизонтали, за исключением форс-мажорных обстоятельств;

- обеспечение узбекской стороной свободного и беспрепятственного доступа граждан Кыргызстана к воде и ее использованию. Это водопой, полив, рыболовство и другое;

- узбекская сторона обязуется не устанавливать инженерно-технические сооружения вокруг чаши водохранилища.

Узбекистан при демаркации передает Кыргызстану 1000 гектаров земель между пограничными точками №304 и №312 в пределах Андижанской области Узбекистана по смежеству с Узгенским районом Ошской области и Сузакским районом Жалал-Абадской области Кыргызстана в качестве компенсации. В этой связи стороны поручили водохозяйственным организациям Кыргызстана и Узбекистана разработать проект межправительственного соглашения о совместном использовании и управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища.

Стороны согласились описать участки канала Шалихансай (левая сторона), плотина Андижанского водохранилища в районе пограничных точек №312 и 312/3, от канала до середины плотины, оставляя около 50 гектаров земель Узбекистану. Узбекская сторона на условиях компенсации при демаркации передаст кыргызской стороне около 50 гектаров земель между пограничными точками №304 и №312 в пределах Андижанской области Узбекистана по смежеству с Узгенским районом Ошской области Кыргызстана.

Стороны договорились подготовить проект межправительственного соглашения о совместном использовании родника Чечме (Чашма). Стороны поручили рабочим группам провести совместные полевые обследования и подготовить предложения по описанию вышеперечисленных участков.