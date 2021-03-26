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  26 марта 2021
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В Великобритании обеспокоены протестом из-за карикатуры на пророка Мухаммеда
Предыстория: В Англии учителя, показавшего на уроке карикатуру на пророка Мохаммеда, отстранили от работы

CentralAsia (CA) -  Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы из-за того, что учитель показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, сообщает РИА Новости.

В четверг члены мусульманской общины собрались около школы Batley Grammar School в городе Батли, чтобы продемонстрировать свое недовольство в связи с действиями учителя учебного заведения. По данным телеканала Sky News, он показал ученикам на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, предположительно, опубликованную в журнале Charlie Hebdo. В акции участвовали несколько десятков человек. Они требовали увольнения учителя.

«Это неправильно, не нужно, чтобы учителя и сотрудники школы были испуганы, и сообщения о том, что учитель, возможно, скрывается, вызывают серьезное беспокойство. Это не тот путь, по которому мы хотим идти в этой стране, поэтому я решительно призываю людей, которых беспокоит этот вопрос, не делать этого», - заявил министр в эфире телеканала.

После инцидента школа принесла публичные извинения и заявила, что сотрудник учебного заведения отстранен от работы на время проведения расследования. В пятницу газета Mirror сообщила, что люди собираются около школы второй день подряд. По данным издания, учебное заведение на сегодня закрыто.

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