В Великобритании обеспокоены протестом из-за карикатуры на пророка Мухаммеда

CentralAsia (CA) - Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы из-за того, что учитель показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, сообщает РИА Новости.

В четверг члены мусульманской общины собрались около школы Batley Grammar School в городе Батли, чтобы продемонстрировать свое недовольство в связи с действиями учителя учебного заведения. По данным телеканала Sky News, он показал ученикам на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, предположительно, опубликованную в журнале Charlie Hebdo. В акции участвовали несколько десятков человек. Они требовали увольнения учителя.



«Это неправильно, не нужно, чтобы учителя и сотрудники школы были испуганы, и сообщения о том, что учитель, возможно, скрывается, вызывают серьезное беспокойство. Это не тот путь, по которому мы хотим идти в этой стране, поэтому я решительно призываю людей, которых беспокоит этот вопрос, не делать этого», - заявил министр в эфире телеканала.



После инцидента школа принесла публичные извинения и заявила, что сотрудник учебного заведения отстранен от работы на время проведения расследования. В пятницу газета Mirror сообщила, что люди собираются около школы второй день подряд. По данным издания, учебное заведение на сегодня закрыто.