С точки зрения Ислама можно вакцинироваться «Спутником V», - Совет улемов ДУМ России

CentralAsia (CA) - Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман России пришел к выводу, что применение вакцины «Спутник V» с точки зрения Ислама считается дозволенным.

Как сообщили в управлении, в обсуждении состава вакцины приняли участие разработчики вакцины, доктора медицинских наук, члены общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, сотрудники МЦСИС «Халяль» при Совете Муфтиев России.

Совет улемов ДУМ РФ не обладает компетенцией давать соответствующие рекомендации по вопросу применения какой-либо вакцины. Совет считает, что в данном случае следует обращаться к компетентным в этой области врачам, так как любое лекарство может иметь свои противопоказания к применению.

«Цель богословского заключения ‒ дать подробное разъяснение состава вакцины «Спутник V» на предмет его допустимости», - говорится в сообщении.