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  27 марта 2021
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Президент Узбекистана принял премьер-министра Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта принял премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова, находящегося в Ташкенте для участия в работе очередного заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы президент Узбекистана обратил отдельное внимание на вопросы формирования благоприятных условий для увеличения объёмов взаимной торговли, продвижения значимых проектов кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, скорейшего запуска Фонда развития, а также расширения межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.

Отмечена актуальность скорейшего запуска строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и наращивания грузоперевозок по мультимодальному коридору Андижан–Ош–Сарыташ–Иркештам.

В завершение встречи премьер-министр Кыргызской Республики заверил о готовности приложить все усилия для безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств и направленных на последовательное развитие узбекско-кыргызского полномасштабного партнерства.

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