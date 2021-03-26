Президент Узбекистана принял премьер-министра Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта принял премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова, находящегося в Ташкенте для участия в работе очередного заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы президент Узбекистана обратил отдельное внимание на вопросы формирования благоприятных условий для увеличения объёмов взаимной торговли, продвижения значимых проектов кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, скорейшего запуска Фонда развития, а также расширения межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.

Отмечена актуальность скорейшего запуска строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и наращивания грузоперевозок по мультимодальному коридору Андижан–Ош–Сарыташ–Иркештам.

В завершение встречи премьер-министр Кыргызской Республики заверил о готовности приложить все усилия для безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств и направленных на последовательное развитие узбекско-кыргызского полномасштабного партнерства.