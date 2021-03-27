Молодой монгол спас от столкновения авиалайнеров России и Кореи

CentralAsia (MNG) - Монгольский авиадиспетчер спас российский и корейский пассажирские самолеты до столкновения из-за ошибки, допущенной российского коллеги.

Б.Даваасамбуу, авиадиспетчер Национального центра гражданской авиации Монголии (НЦГА), был награжден Советом директоров Международной ассоциации аэронавигации без границ.

Б.Даваасамбуу развел в воздухе два самолета, когда до столкновения оставалось расчитанные минуты. В среднем это проишествие происходит всего два раза в год.





23 января, самолет Korean Air, летевший из России в Монголию, находится под угрозой столкновения с самолетом Аэрофлота, летевшим из Монголии в Россию, недалеко от границы между двумя странами и на пересекающихся курсах на удалении недалеко друг от друга.

Б.Даваасамбуу, авиадиспетчер Национального центра гражданской авиации Монголии, который в то время дежурил, описал ситуацию и дал указание самолету изменить курс в своем районе, приняв немедленные меры, чтобы спасти самолет от столкновения.

Таким образом, монгольский авиадиспетчер смог исправить ошибку, допущенную авиадиспетчером России, и предотвратить аварию, и если бы он опоздал на минуту, произошла бы авария.

Его заслуги признаны Правлением Международного общества аэронавигации без границ и награжден дипломом «За выдающийся вклад в безопасность полетов». Также было решено разместить фото и историю в исторической галерее объединения «История аэронавигации в роли личности».

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