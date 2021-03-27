В Монголии начала прививки вакциной Pfizer людей с раком

CentralAsia (MNG) - Pfizer стал четвертой вакциной от коронавируса, применяемой в Монголии.

В Монголии началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, китайским Sinopharm и вакциной разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer.

Вакцинация онкологических больных начнется 26 марта 2021 года вакциной Pfizer, говорится в сообщении Минздрава страны.

Официальный прием 25 740 доз вакцины Pfizer, пожертвованных Международной программой вакцины COVAX, состоялся в тот день в Национальном онкологическом центре (НОЦ).

Из-за относительно низкой реакции этой вакцины Минздрав решил вакцинировать реципиентов трансплантата и людей с онкологическими и хроническими заболеваниями.

Во время кампании официального приема вакцина Pfizer была введена целевой группе, и Монголия официально начала вакцинацию людей с онкологическими заболеваниями против Covid-19.

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