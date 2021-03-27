Монголка завоевала золото на турнире Большого шлема в Тбилиси

CentralAsia (MNG) - Дзюдоистка из Монголии Мөнхбатын Уранцэцэг в категории до 48 кг на турнире Большого шлема в Грузии завоевала золото, победив соперницу из Италии Франческу Милани.

Вплоть до последней минуты у соперниц сохранялись нули на табло. За несколько секунд до окончания времени Уранцэцэг перевела схватку в партер и, забрав Франческу в треугольник, удушающим приемом принудила к сдаче.





В полуфинале на татами Уранцэцэг одолела представительницу Словакии Марусю Стангар, в четвертьфинале ей удалось взять верх над спортсменкой из Румынии Моникой Унгуреану.

Хозяева турнира на первом месте общекомандного зачета после первого дня Большого Шлема в Тбилиси. Монголия на четвертом месте после Италии.

У мужчин первые золотые медали отправились в Грузию и Узбекистан. Примечательно, что оба мужских финала были грузинско-узбекские: в -60кг Темур Нозадзе выиграл у Кемрана Нуриллаева, а в -66кг Сардор Нуриллаев выиграл у Важи Маргвелашвили. У женщин золотые медали отправились в Монголию (Уранцэцэг Мөнхбат в -48кг), Италию (Одетт Джуффрида в -52кг) и Косово (Нора Гжакова в -57кг).

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