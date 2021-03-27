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  27 марта 2021
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В Казахстане выявлены новые мутации коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Алматы выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин.

Отмечается, что новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и дает высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе.

«Уважаемые алматинцы и гости города, на сегодня единственный способ обезопасить себя от КВИ - это вакцинация. В апреле мы ожидаем новые поставки доз вакцин. Вместе с тем, учитывая двухмиллионное население Алматы, а также высокий уровень миграции, сейчас на фоне циркуляции новых штаммов призываю всех к усилению антиковидных мер. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей», - говорится в сообщении.

Коронавирус в Казахстане
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