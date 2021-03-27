В Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли 32 человека

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CentralAsia (CA) - В городе Тахта на юге Египта столкнулись два пассажирских поезда, погибли 32 человека, пострадали 65 человек.



В результате столкновения с рельсов сошли три вагона.



Как сообщает Euronews, неизвестные сорвали стоп-кран в одном из поездов. Следовавший за ним локомотив врезался в остановившийся состав. Три вагона перевернулись. В них оказались заблокированными десятки людей.



Генпрокуратура начала расследование. Задержаны машинисты обоих поездов.



Железнодорожное сообщение на юге страны до сих пор парализовано.



Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал родственникам жертв катастрофы компенсацию. При этом, аварии на железной дороге Египта, одной из старейших в регионе, - частое явление. В 2017 году здесь произошло 1793 происшествия.

