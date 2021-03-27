В Казахстане наблюдается рост числа зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 450;
- город Нур-Султан - 365;
- Алматинская область - 105;
- Атырауская область - 93;
- Западно-Казахстанская область - 87;
- Карагандинская область - 85;
- Актюбинская область - 50;
- Акмолинская область - 48;
- Костанайская область - 39;
- Павлодарская область - 35;
- город Шымкент - 34;
- Кызылординская область - 24;
- Северо-Казахстанская область - 21;
- Восточно-Казахстанская область - 17;
- Жамбылская область - 15;
- Мангистауская область - 10;
- Туркестанская область - 7.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 238 785 случаев коронавируса.