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  27 марта 2021
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В Казахстане наблюдается рост числа зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 450;

- город Нур-Султан - 365;

- Алматинская область - 105;

- Атырауская область - 93;

- Западно-Казахстанская область - 87;

- Карагандинская область - 85;

- Актюбинская область - 50;

- Акмолинская область - 48;

- Костанайская область - 39;

- Павлодарская область - 35;

- город Шымкент - 34;

- Кызылординская область - 24;

- Северо-Казахстанская область - 21;

- Восточно-Казахстанская область - 17;

- Жамбылская область - 15;

- Мангистауская область - 10;

- Туркестанская область - 7.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 238 785 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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