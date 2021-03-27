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  27 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 760 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 215 474 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 26 461;

- Алматы - 26 334;

- Восточно-Казахстанская область - 20 589;

- Павлодарская область - 18 354;

- Атырауская область - 17 596;

- Карагандинская область - 15 544;

- Акмолинская область - 14 352;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 12 170;

- Западно-Казахстанская область - 11 984;

- Алматинская область - 11 024;

- Жамбылская область - 6041;

- Шымкент - 5760;

- Актюбинская область - 4488;

- Туркестанская область - 4300;

- Мангистауская область - 4035;

- Кызылординская область - 3885.

Коронавирус в Казахстане
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