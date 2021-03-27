За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 760 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 215 474 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 26 461;
- Алматы - 26 334;
- Восточно-Казахстанская область - 20 589;
- Павлодарская область - 18 354;
- Атырауская область - 17 596;
- Карагандинская область - 15 544;
- Акмолинская область - 14 352;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 12 170;
- Западно-Казахстанская область - 11 984;
- Алматинская область - 11 024;
- Жамбылская область - 6041;
- Шымкент - 5760;
- Актюбинская область - 4488;
- Туркестанская область - 4300;
- Мангистауская область - 4035;
- Кызылординская область - 3885.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения