За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 760 человек

Казахстан, общество

8:36, 27 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 215 474 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 26 461; - Алматы - 26 334; - Восточно-Казахстанская область - 20 589; - Павлодарская область - 18 354; - Атырауская область - 17 596; - Карагандинская область - 15 544; - Акмолинская область - 14 352; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 170; - Западно-Казахстанская область - 11 984; - Алматинская область - 11 024; - Жамбылская область - 6041; - Шымкент - 5760; - Актюбинская область - 4488; - Туркестанская область - 4300; - Мангистауская область - 4035; - Кызылординская область - 3885. Коронавирус в Казахстане Карта распространения