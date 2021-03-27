В Монголии выявлен 361 новый случай коронавируса за сутки

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 27 марта в Монголии официально зафиксировано 6693 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлен 361 новый случай в ходе ПЦР-тестирования 17 000 человек.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что из 361 случая 319 были зарегистрированы в Улан-Баторе.

Выздоровели 4237 пациентов, при этом за последние сутки — 87 человек. На сегодняшний день лечение проходят 1576 пациентов. Тяжелая форма заболевание протекает у 27 человек, 7 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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