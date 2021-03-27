В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели более 100 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 102 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 летальных исходов и 190 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 317, летальных случаев - 677, выздоровевших - 47 225.

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