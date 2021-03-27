В Европе ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Число новых случаев коронавируса в Германии второй день подряд превышает 20 тысяч и по мнению главы Института Роберта Коха Лотара Вилера, показатель вскоре может увеличиться до отметки в 100 тысяч, если не сдержать распространение инфекции. Об этом сообщает Euronews.



«Есть все признаки того, что третья волна коронавируса может быть гораздо хуже первых двух. Мы должны быть готовы к тому, что у большего числа людей заболевание будет протекать в тяжелой форме, что больницы не будут справляться с нагрузкой и что много людей умрет», - говорит он.



Власти Германии обязали всех прибывающих из ряда европейских стран, включая Францию, Австрию, Данию и Чехию предоставлять на границе отрицательный тест на коронавирус. Для путешественников вводится также десятидневный карантин.



В Польше число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки превысило отметку в 35 тысяч человек — это самый высокий показатель за все время эпидемии в стране. Накануне власти объявили о введении дополнительных ограничительных мер.



Между тем в Венгрии, где показатели также ухудшаются с каждым днем, власти напротив, планируют ослабить карантинные меры после пасхальных праздников: в частности, откроются магазины, а комендантский час будет начинаться позже.



На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество предоставить 10 миллионов доз вакцины для 20 стран через международный механизм COVAX.



«Вакцины необходимы механизму COVAX в срочном порядке, чтобы восполнить существующий недостаток, чтобы в течении ближайших двух недель в этих странах могла начаться иммунизация работников здравоохранения и пожилых людей. Поэтому сегодня я обращаюсь к государствам, которые могут оказать содействие и помочь нам достичь это цели», - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



Брюссель и Лондон тем временем не могут договориться о распределении вакцин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Великобритания шантажирует Евросоюз.



В пятницу Европейское агентство лекарственных средств одобрило предприятия для производства вакцин от коронавируса в Нидерландах и в Германии.