МВД Таджикистана объявил в розыск правозащитника Иззата Амона, проживающего в Москве

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении Изатулло Холова (Иззат Амон), известного таджикского правозащитника, проживающего в Москве. Об этом пишет Avesta.



«Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Холова Изатулло Амоновича (Иззат Амон) 1973 года рождения, уроженца сельского джамоата Чоряккорон района Рудаки, за совершение мошенничества на основании статьи 247 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан», – отмечается в сообщении МВД.



Ранее Тверской суд Москвы обвинил известного правозащитника и главу Центра таджиков Иззата Амона в «незаконном осуществлении трудовой деятельности в России». Решение суда вступило в силу 16 марта. Правозащитник был задержан 25 марта, ему грозит штраф и депортация на родину.



В Тверском суде сообщили, что Иззат Холов (Иззат Амон) обвиняется в нарушении ст. 18.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового, разъяснили в суде.



Пока, местонахождение Иззата Амона неизвестно, и как считают некоторые эксперты, правозащитника могут лишить российского гражданства и депортировать в Таджикистан.



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