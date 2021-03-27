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  27 марта 2021
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МВД Таджикистана объявил в розыск правозащитника Иззата Амона, проживающего в Москве

CentralAsia (TJ) -  Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении Изатулло Холова (Иззат Амон), известного таджикского правозащитника, проживающего в Москве. Об этом пишет Avesta.

«Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Холова Изатулло Амоновича (Иззат Амон) 1973 года рождения, уроженца сельского джамоата Чоряккорон района Рудаки, за совершение мошенничества на основании статьи 247 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан», – отмечается в сообщении МВД.

Ранее Тверской суд Москвы обвинил известного правозащитника и главу Центра таджиков Иззата Амона в «незаконном осуществлении трудовой деятельности в России». Решение суда вступило в силу 16 марта. Правозащитник был задержан 25 марта, ему грозит штраф и депортация на родину.

В Тверском суде сообщили, что Иззат Холов (Иззат Амон) обвиняется в нарушении ст. 18.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового, разъяснили в суде.

Пока, местонахождение Иззата Амона неизвестно, и как считают некоторые эксперты, правозащитника могут лишить российского гражданства и депортировать в Таджикистан.

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