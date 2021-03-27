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  27 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у более 8 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 8885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 062 (11,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 510 744 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 119,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 428 человек.

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