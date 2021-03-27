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  27 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России за сутки выросло на 387 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 387 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 54 и Санкт-Петербурге — 32.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 97 404 человек. Всего с начала пандемии в РФ СOVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 428 пациентов.

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