Бразилия разработала собственную вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу заявил о готовности начать испытания вакцины от коронавируса собственной разработки. Начало применения препарата, получившего название ButanVac, запланировано на июль, пишет Bloomberg.



Как только регулятор одобрит вакцину, ее испытания начнутся уже в апреле, заявил губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа. Испытания также пройдут в Таиланде и Вьетнаме.



К июлю в стране готовы начать производить до 40 млн доз отечественного препарата, который в начале будет использоваться преимущественно в самой Бразилии.



По словам главы института Бутантан Димаса Коваса, препарат уже успешно прошел испытания на животных. Ковас назвал ButanVac безопасным и подчеркнул, что он дешевле по сравнению с другими COVID-вакцинами.