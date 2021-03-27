В центр Минска стянулась военная техника перед акцией оппозиции. Видео

CentralAsia (CA) - С утра в Минске появилась спецтехника, в разных районах столицы замечают БЧБ-флаги, сообщает белорусский портал Tut.By.



Как сообщает РИА Новости, в составе колонн, которые направляются в город в сопровождении автомобилей ГАИ, автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки.



После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.