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  27 марта 2021
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Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (CA) -  Франция предложила включить багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет «Интерфакс».

Статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО направлен на защиту национальных традиций, знаний и навыков, чтобы они не терялись со временем.

Во Франции ежегодно потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 000 пекарен, поскольку покупатели идут в супермаркеты, где багеты, как правило, не производятся традиционными методами.

Французские пекари говорят, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба, которое передавалось из поколения в поколение, от плагиаторов из супермаркетов.

Последний список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже включает лепешки из Ирана и Казахстана, а также неаполитанское искусство приготовления пиццы.

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