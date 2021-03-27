Во всех регионах не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия, - МВД Беларуси
- Азия и мир, общество
- 18:46, 27 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия, заявила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.
«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.
Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.
Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что с утра в центр Минска стянулась военная техника перед акцией оппозиции.