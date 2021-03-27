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  27 марта 2021
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Во всех регионах не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия, - МВД Беларуси
Предыстория: В центр Минска стянулась военная техника перед акцией оппозиции. Видео

CentralAsia (CA) -  Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия, заявила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.

Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с утра в центр Минска стянулась военная техника перед акцией оппозиции.

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