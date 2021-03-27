Сегодня отмечается самая глобальная экологическая акция «Час Земли»

CentralAsia (CA) - В субботу в городах и деревнях планеты на час погаснут огни. В этот день проходит самая масштабная экологическая акция в мире – «Час Земли». Всех жителей планеты призывают с 20:30 до 21:30 погасить свет в своих домах и квартирах. Сколько киловатт энергии удастся сэкономить в рамках этой инициативы, точно не известно. Акция носит, скорее, символический характер.

Организация Объединенных Наций уже много лет принимает в ней участие. Так, например, свет по традиции выключают на час в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Также как сообщает Центр новостей ООН, во многих городах планеты, по решению властей, выключается подсветка известных зданий и памятников.

Мероприятие проводится с 2007 года в последнюю суббота марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы. В акции участвуют миллионы человек по всей планете.