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  27 марта 2021
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Сегодня отмечается самая глобальная экологическая акция «Час Земли»

CentralAsia (CA) -  В субботу в городах и деревнях планеты на час погаснут огни. В этот день проходит самая масштабная экологическая акция в мире – «Час Земли». Всех жителей планеты призывают с 20:30 до 21:30 погасить свет в своих домах и квартирах. Сколько киловатт энергии удастся сэкономить в рамках этой инициативы, точно не известно. Акция носит, скорее, символический характер.

Организация Объединенных Наций уже много лет принимает в ней участие. Так, например, свет по традиции выключают на час в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Также как сообщает Центр новостей ООН, во многих городах планеты, по решению властей, выключается подсветка известных зданий и памятников.

Мероприятие проводится с 2007 года в последнюю суббота марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы. В акции участвуют миллионы человек по всей планете.

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