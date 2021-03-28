Дзюдоист Монголии завоевал золото в Тбилиси и Монголия на 1-м месте

CentralAsia (MNG) - После двух дней Большого Шлема в Тбилиси на первое место общекомандного зачета вырвалась Монголия, на второе место спустилась сборная Грузии, а замыкает тройку лидеров Канада.





В второй день турнира «Большого шлема» в Тбилиси Цогтбаатар Цэнд-Очир напомнил всему миру, что такое монгольская школа дзюдо. Второе золото в копилку Монголии принес Ц.Цогтбаатар в -73кг.









Молодой спортсмен без труда дошёл до финала в -73кг среди мужчин, укладывая на татами одного соперника за другим. Цогтбаатар Цэнд-Очир начал соревнования в Тбилиси во втором туре. В ходе турнира он победил спортсменов из Португалии, Италии, Грузии, Косово и Канады.

В финале весовой категории до 73 килограммов монгольский дзюдоист провел поединок против Артур Маргелидон из Канады. В схватке за «золото» Цогтбаатар не оставил шансов своей сопернице, одержав уверенную победу почти в конце борьбы.

Напомним, Цогтбаатар завоевал золото одолев казахстанца Жансая Смагулова на турнире «Большого шлема» в Ташкенте 6 марта.

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