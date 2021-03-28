Число заразившихся коронавирусом в Монголии превысило 7 тысяч

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 28 марта в Монголии официально зафиксировано 7014 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 321 новых случаев в ходе ПЦР-тестирования 13 057 человек.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что из 321 случаев 262 были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 4341 пациентов, при этом за последние сутки — 104 человек. Тяжелая форма заболевание протекает у 27 человек, 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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