На утро 28 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1596 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 510;
- город Нур-Султан - 382;
- Алматинская область - 110;
- Западно-Казахстанская область - 98;
- Атырауская область - 81;
- Карагандинская область - 80;
- Актюбинская область - 62;
- Павлодарская область - 53;
- Акмолинская область - 46;
- город Шымкент - 40;
- Костанайская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 39;
- Северо-Казахстанская область - 19;
- Жамбылская область - 14;
- Кызылординская область - 11;
- Туркестанская область - 6;
- Мангистауская область - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 240 381 случай коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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