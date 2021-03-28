На утро 28 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1596 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 510;

- город Нур-Султан - 382;

- Алматинская область - 110;

- Западно-Казахстанская область - 98;

- Атырауская область - 81;

- Карагандинская область - 80;

- Актюбинская область - 62;

- Павлодарская область - 53;

- Акмолинская область - 46;

- город Шымкент - 40;

- Костанайская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 19;

- Жамбылская область - 14;

- Кызылординская область - 11;

- Туркестанская область - 6;

- Мангистауская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 240 381 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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