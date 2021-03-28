От коронавируса в Казахстане выздоровели более 900 человек за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 216 380 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 26 617;
- Алматы - 26 610;
- Восточно-Казахстанская область - 20 625;
- Павлодарская область - 18 382;
- Атырауская область - 17 610;
- Карагандинская область - 15 618;
- Акмолинская область - 14 392;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 12 181;
- Западно-Казахстанская область - 12 074;
- Алматинская область - 11 160;
- Жамбылская область - 6044;
- Шымкент - 5792;
- Актюбинская область - 4490;
- Туркестанская область - 4301;
- Мангистауская область - 4039;
- Кызылординская область - 3888.
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