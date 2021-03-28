От коронавируса в Казахстане выздоровели более 900 человек за сутки

Казахстан, общество

11:00, 28 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 216 380 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 26 617; - Алматы - 26 610; - Восточно-Казахстанская область - 20 625; - Павлодарская область - 18 382; - Атырауская область - 17 610; - Карагандинская область - 15 618; - Акмолинская область - 14 392; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 181; - Западно-Казахстанская область - 12 074; - Алматинская область - 11 160; - Жамбылская область - 6044; - Шымкент - 5792; - Актюбинская область - 4490; - Туркестанская область - 4301; - Мангистауская область - 4039; - Кызылординская область - 3888. Коронавирус в Казахстане Карта распространения