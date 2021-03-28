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  28 марта 2021
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От коронавируса в Казахстане выздоровели более 900 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 216 380 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 26 617;

- Алматы - 26 610;

- Восточно-Казахстанская область - 20 625;

- Павлодарская область - 18 382;

- Атырауская область - 17 610;

- Карагандинская область - 15 618;

- Акмолинская область - 14 392;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 12 181;

- Западно-Казахстанская область - 12 074;

- Алматинская область - 11 160;

- Жамбылская область - 6044;

- Шымкент - 5792;

- Актюбинская область - 4490;

- Туркестанская область - 4301;

- Мангистауская область - 4039;

- Кызылординская область - 3888.

Коронавирус в Казахстане
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