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  28 марта 2021
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В Казахстане за сутки от коронавирусной пневмонии умерли 3 человека

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 203 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 411, летальных случаев - 680, выздоровевших - 47 428.

Коронавирус в Казахстане
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