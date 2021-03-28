В Казахстане за сутки от коронавирусной пневмонии умерли 3 человека

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 203 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 411, летальных случаев - 680, выздоровевших - 47 428.

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